Rusland stelt nieuw ultimatum aan overgebleven Oekraïense strijders in Azovstal-fabriek in Marioepol

Het Russische ministerie van Defensie heeft woensdagochtend een nieuw ultimatum gesteld aan de Oekraïense strijders die zich nog in de Azovstal-fabriek in Marioepol bevinden. Vanaf 13 uur (Belgische tijd) zouden de Russen “opnieuw” de optie bieden “om te stoppen met vechten en de wapens neer te leggen”.

Rusland had dinsdag al een ultimatum gesteld aan de overgebleven troepen in de staalfabriek in de zwaar belegerde stad. Ze kregen tot 11 uur Belgische tijd om de wapens neer te leggen en zich over te geven, waarna hun leven gespaard zou worden. De soldaten zijn echter niet op die oproep ingegaan en dinsdagavond was de situatie rond de fabriek erg onduidelijk.

Het Russische ministerie van Defensie heeft daarop een nieuw ultimatum gesteld. In een verklaring die woensdagochtend werd uitgestuurd, klinkt het dat de Russische troepen een humanitaire corridor hadden geopend aan de Azovstal-fabriek voor Oekraïeners om zich over te geven en burgers te evacueren. “Om 22 uur (21 uur Belgische tijd, nvdr.) op 19 april heeft nog niemand die gebruikt.” Rusland zou Oekraïne “opnieuw” de optie bieden “om te stoppen met vechten en de wapens neer te leggen” vanaf 13 uur (Belgische tijd) op woensdag 20 april.

“Onaanvaardbaar”

Volgens de politiechef van Marioepol, Myhailo Vershynin, zijn de voorwaarden van de ultimatums echter onaanvaardbaar. “Zij die in de fabriek achterblijven, willen absoluut niet naar de Russen gaan, zij willen naar Oekraïne gaan. Dat is waarom we vragen om een humanitaire corridor naar de Oekraïense kant.”