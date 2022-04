Jessica Simpson speelt 45 kilo kwijt in 3 jaar: “Kleine doelen stellen”

“Ik geloof in het stellen van kleine doelen voor jezelf”, zo verklaarde Simpson onlangs in de Amerikaanse talkshow ‘The real’. “Want in mijn leven en op de manier waarop ik het gedaan heb, zijn er veel momenten om de handdoek in de ring te gooien en het gevoel te hebben dat het onmogelijk is. Kleine doelen stellen heeft mij geholpen mijn hoofddoel te bereiken.”

Begin deze maand plaatste Simpson, onder meer bekend van de film ‘The Dukes of Hazzard’, een foto van zichzelf in bikini op haar Instagram-account, met daarbij het bijschrift: “Ik ben drie keer 45 kilo aangekomen en afgevallen, ik had dus nooit gedacht dat dit moment zou kunnen gebeuren, maar ik draag eindelijk een bikini tijdens spring break. Hard werk, vastberadenheid en eigenliefde. Ik heb vandaag genoten van een trotse huilbui.”

De 41-jarige Simpson kampte in het verleden meermaals aan alcohol- en pillenverslavingen. Volgens haar autobiografie lag seksueel misbruik in haar jeugd aan de basis van haar problemen. Intussen is ze echter al vijf jaar nuchter.