Oekraïens president Volodimir Zelenski: “Met betere wapens hadden we de oorlog al beëindigd”

“Als onze strijdkrachten toegang had gehad tot betere wapens - vergelijkbaar met de wapens die de Russen gebruiken - dan hadden we deze oorlog al beëindigd.” Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgelopen nacht gezegd in een videotoespraak.

Dat hij in al zijn interviews en in al zijn onderhandelingen met wereldleiders “nog steeds gedwongen wordt om te smeken voor zaken die onze bondgenoten al jaren bewaren”, dat vindt hij oneerlijk, aldus Zelenski in de videoboodschap. “Als die landen de wapens en de munitie hebben die Oekraïne nodig heeft, is het hun morele plicht om de vrijheid te helpen beschermen en de levens van duizenden Oekraïeners te redden”.

De president voegde er nog aan toe dat de intensiteit van de Russische beschietingen en bombardementen in Charkov, in de Donbas en in de regio Dnipropetrovsk fors is toegenomen en ook op civiele gebouwen is gericht. “Daarnaast is ook het lot van tienduizenden inwoners van Marioepol die gedwongen naar door Rusland gecontroleerde gebieden werden overgebracht, nog onbekend.”