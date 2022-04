Netwerk Duurzame Mobiliteit spoort in juni aan tot “30 dagen minder wagen”

Netwerk Duurzame Mobiliteit lanceert de campagne “30 dagen minder wagen”. Met dit nieuwe initiatief wil het netwerk de Vlamingen oproepen om in juni hun auto vrijaf te geven. Het doel: onze verplaatsingsgewoonten doorbreken door een maand lang te experimenteren met meer duurzame opties.

Op 1 augustus 2021 waren in België bijna zes miljoen personenwagens ingeschreven, blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. De afgelopen tien jaar steeg het aantal wagens jaarlijks gemiddeld met bijna één procent. “Nochtans staan voertuigen 95 procent van de tijd stil”, benadrukt Cathy Macharis, professor mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Nu bezitten veel mensen een auto, terwijl er heel wat voordelen verbonden zijn aan de fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit.”

Met de nieuwe campagne wil Netwerk Duurzame Mobiliteit zo veel mogelijk Vlamingen dertig dagen lang laten proeven van alternatieven voor hun eigen auto. “Of je nu nieuwe fiets- en wandelroutes richting de bakker of het werk wil ontdekken, meer wil besparen op verplaatsingskosten of mee het verschil wil maken voor het milieu: elke reden is goed om je eigen wagen minder te gebruiken”, zegt Macharis.

Na de online inschrijving, ontvangt elke deelnemer informatie over apps rond deelmobiliteit, wandelingen in de buurt en tonnen inspiratie voor winkelbezoeken zonder wagen.