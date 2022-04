Man doodgeschoten in zijn auto in Molenbeek

Zondagavond is in Molenbeek een man van twintig doodgeschoten in de Dubois-Thornstraat. De daders zijn nog op de vlucht.

Het slachtoffer Dion J., van Albanese afkomst, zat als passagier in een stilstaande auto toen een andere auto langsreed. Een man stapte uit en in de auto van het slachtoffer. Hij schoot één kogel in het hart van Dion J. die het niet overleefde.

De dader en zijn handlanger vluchtten met een witte Skoda met Luxemburgse nummerplaat. De auto kon later teruggevonden worden, maar de daders zijn spoorloos. Mogelijk gaat dit om een afrekening in het drugsmilieu, maar bepaalde bronnen melden ook dat er in de dagen voor de schietpartij een ruzie is geweest met een meisje waarbij Dion J. de ruziemakers uit mekaar gehaald heeft en er een klap aan het meisje zou uitgedeeld zijn. Mogelijk ging het om wraak van een familielid.

Het is al de negende schietpartij in de Brusselse gemeente sinds begin september.