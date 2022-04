Johnny Depp in rechtszaak tegen ex-vrouw Amber Heard: “Ik heb nog nooit een vrouw geslagen”

“De waarheid is het enige waarin ik geïnteresseerd ben”, begon Depp zijn getuigenis. “Ik ben geobsedeerd door de waarheid.” Hoewel hij een “heel privaat persoon” is en hij zich in de rechtbank moet “blootgeven”, schaamt hij zich niet. “Want ik weet dat dit de enige juiste manier is.”

De acteur beschreef vervolgens zijn moeizame relatie met zijn moeder: “Ze kon heel wreed en gewelddadig zijn”, met “constant” fysiek misbruik tegenover hem. Zo gooide ze met asbakken of sloeg ze hem met een riem, telefoon of haar hakken. Uit zijn moeilijke jeugd leerde hij naar eigen zeggen dat hij nooit gewelddadig zou reageren. “Ik wist exact hoe ik kinderen moest opvoeden”, aldus Depp. “Toen Vanessa (Paradis, zijn ex-vrouw, red.) zwanger was, wist ik perfect wat ik moest doen: ik zou nooit tegen hen roepen. Ik zou exact het tegenovergestelde doen als wat ik zelf meegemaakt had.”

“Ik trok mijn schoenen uit. Toen begon ze tegen mij te roepen: dat was haar taak”

Daarna sprak Depp voor het eerst over Heard, die hij leerde kennen op de set van The Rum Diary. Eerst schetste hij hoe ze aanvankelijk “te goed om waar te zijn” leek – liefdevol, slim, lief, grappig, begripvol –, en hoe zorgzaam ze voor hem was: “Na elke werkdag trok ze mijn schoenen uit, en gaf ze me een glas wijn.” Maar volgens Depp werd Heard op een avond net om die reden kwaad op hem: “Na een lange dag had ik zelf mijn schoenen eens uitgetrokken. Daarop begon ze tegen mij te roepen. Want ze zei dat dat haar taak was: ze was boos omdat ik onze dagelijkse routine gebroken had.” Heard was na anderhalfjaar plots een volledig ander persoon.

© EPA-EFE

“Dingen begonnen te veranderen - of dingen begonnen zich te onthullen, is een betere manier om het te zeggen.” Hun relatie verslechterde zienderogen, maar Depp ontkent dat hij ooit zelf geweld gebruikte. “Er waren ruzies en zo, maar het is nooit zover gekomen dat ik mevrouw Heard heb geslagen. Ik heb nog nooit in mijn leven een vrouw geslagen. Maar haar beschuldigingen waren overal: zowel in de filmindustrie als op sociale media. Al snel werden ze een wereldwijd fenomeen. Ik wist – en weet nog altijd – dat er geen waarheid in zit. Er zat voor mij dus niets anders op dan op te komen voor mezelf en voor mijn kinderen. Het is heel raar als je de ene dag Assepoester bent, bij wijze van spreken, en dan in 0,6 seconden ben je Quasimodo: van de ene dag op de andere werd ik plots iemand helemaal anders. En dat verdiende ik niet.”

Schade-eis van 50 miljoen dollar

Depp zei dat het een “complete schok” voor hem was toen Heard “gruwelijke en verontrustende” beschuldigingen uitte. Hij gaf wel toe dat hij als elfjarige jongen de “zenuwpillen” van zijn moeder begon te nemen en tegen zijn vijftiende “alle drugs die ik kende” had gedaan, en over de jaren allerlei middelen innam “om mezelf te verdoven tegen de geesten en schimmen van mijn jeugd” en zijn trauma. Nadat hij gewond raakte op de set van de vierde Pirates-film raakte hij verslaafd aan opioïden, maar hij kickte af.

Amber Heard. — © REUTERS

Heard zou zijn druggebruik “zwaar overdreven” hebben. “Veel ervan is gewoon duidelijk vals. Ik denk dat het voor haar een makkelijk doelwit was om te raken. Want als je iemand een aantal jaren hebt vertrouwd, en je hebt hen al de geheimen van je leven verteld, kan die informatie natuurlijk tegen je worden gebruikt.” Depp verloor naar eigen zeggen nooit de controle over zichzelf en is geen “maniak die altijd high moet zijn”. “Toen ik bij mevrouw Heard en haar vrienden was en we allemaal wijn dronken en ik marihuana rookte, plaagden ze me altijd om wat volgens hen een belachelijke tolerantie was, omdat ik nooit high leek. Zelfs als ik me een beetje draaierig voelde, zou niemand het ooit geweten hebben.”

De acteur verontschuldigde zich in de rechtbank voor zijn sms’jes die er getoond zijn, met vulgaire taal over Heard, waarin hij beschreef hoe hij wraak wou nemen tegen haar. “Ik heb de neiging nogal expressief te zijn in mijn schrijven.” Volgens Depp waren de berichtjes geschreven in het heetst van het moment en de pijn, en schaamt hij zich over sommige verwijzingen en de donkere toon. “Soms moet pijn aangepakt worden met humor, en soms met donkere, heel donkere humor.”

Johnny Depp, vooral bekend voor zijn vertolking van het personage Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean-films, beschuldigt Heard van smaad, naar aanleiding van een opiniestuk dat ze in 2018 schreef voor de krant The Washington Post. Daarin beschreef Heard – zonder Depp bij naam te noemen – hoe ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Depp en Heard waren getrouwd van 2015 tot 2017. Depp eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar, omdat hij naar eigen zeggen naast verschillende rollen greep na de publicatie van het opiniestuk en bijgevolg financieel verlies leed. Heard heeft een tegenclaim ingediend, en eist op haar beurt een schadevergoeding van 100 miljoen dollar voor smaad.

Woensdag zou Depp zijn getuigenis in de rechtbank voortzetten.