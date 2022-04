Amerikaans ministerie van Justitie gaat in beroep tegen annulatie mondmaskerplicht

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal in beroep gaan tegen de annulatie van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer. Dat heeft het dinsdag aangekondigd in een persbericht. De mondmaskerplicht werd maandag door een rechter in Florida ongeldig verklaard.

“Het ministerie van Justitie en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gaan niet akkoord met de beslissing van de rechter en zullen in beroep gaan, in afwachting van de conclusie van de CDC over de vraag of de regel noodzakelijk blijft voor de volksgezondheid”, klinkt het in een persbericht. Volgens het Department of Justice “maakt de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer deel uit van het mandaat dat het Congres gegeven heeft aan de gezondheidsdienst CDC om de volksgezondheid te beschermen”.

Het ministerie gaat evenwel niet vragen om het vonnis van de rechter in Florida op te schorten, waardoor reizigers volgens NBC News in afwachting van een nieuwe uitspraak geen mondmasker moeten dragen op het openbaar vervoer.

Een federale rechter in Florida annuleerde maandag de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer. Ze oordeelde dat de CDC haar bevoegdheden had overschreden door de verplichting in te voeren. Daardoor verviel de verplichting meteen, al blijven de CDC en het Witte Huis het mondmasker wel aanbevelen. De meeste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen lieten de mondmaskerplicht maandag vallen op binnenlandse en sommige buitenlandse vluchten. De Amerikaanse luchtvaartindustrie drong al geruime tijd aan op het opheffen van de mondmaskerplicht.

Volgens de website NL Times schrapt ook de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM de mondmaskerplicht voor vluchten naar de VS. Ze blijft het dragen van een mondkapje wel “sterk aanbevelen”.