Drie doden en negentien zwaargewonden bij bomaanslag in bar in Nigeria

Bij een bomaanslag in een bar in het noordoosten van Nigeria zijn dinsdag minstens drie mensen omgekomen en negentien anderen zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het explosief werd tot ontploffing gebracht toen heel wat mensen waren samengekomen in de bar, die populair is voor zijn artisanale alcohol, in het dorp Iware, in de staat Taraba.

De politie heeft een onderzoek gestart “om de daders van deze verachtelijke daad te ontmaskeren”, aldus politiewoordvoerder Usman Adbullahi.

“Bandieten” of jihadisten

In Taraba zijn, zoals in veel andere staten in het noordoosten en centrum van het land, criminele bendes actief die dorpen aanvallen en plunderen en inwoners ontvoeren en doden.

Volgens inwoners zitten die zogenaamde “bandieten” ook achter deze aanval, maar het is volgens de politie nog te vroeg om conclusies te trekken. Bovendien gebruiken de bendes zelden explosieven. Die worden vooral ingezet door jihadisten die actief zijn in de regio en in het verleden al bars aanvielen.

Eind maart voerden gewapende mannen een grootschalige aanval uit op een trein door die met behulp van explosieven te laten ontsporen. Minstens acht mensen kwamen om en verschillende passagiers werden ontvoerd uit het vip-compartiment van de trein. Volgens de autoriteiten was de aanval een samenwerking tussen jihadisten en bandieten.