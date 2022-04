Freiburg en bankzitter Hugo Siquet plaatsen zich voor eerste Duitse bekerfinale

SC Freiburg heeft zich voor het eerst in haar clubgeschiedenis geplaatst voor de Duitse bekerfinale. Freiburg haalde het in de eerste halve finale met 1-3 bij tweedeklasser Hamburg. Hugo Siquet bleef bij de bezoekers de hele match op de bank.

De rechtervleugelverdediger, die in de winterstop overkwam van Standard, zag zijn team voor rust uitlopen dankzij goals van Nils Petersen (11.), Nicolas Hofler (17.) en Vincenzo Grifo (35.), op strafschop. Een tegentreffer van Anssi Suhonen werd voor buitenspel afgekeurd. In de slotfase van de partij kon Hamburg toch nog de eer redden via Robert Nesta Glatzel (88.). Giorgi Chakvetadze, die door Gent wordt uitgeleend aan Hamburg, viel vijf minuten voor tijd in.

Freiburg won nog nooit een grote prijs. De club werd wel vier keer kampioen van de tweede Bundesliga, voor het laatst in 2016. Het team staat nu knap op de vijfde plaats in de Bundesliga en heeft zelfs uitzicht op een plek in de top 4, en bijhorend ticket voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen.

In de tweede halve finale nemen RB Leipzig en Union Berlin het woensdag tegen elkaar op. De finale van de DFB-Pokal wordt op 21 mei gespeeld in het Olympiastadion in Berlijn.