Vier tieners slaan dertiger in coma en laten hem voor dood achter: “Puur zinloos geweld”

Vier minderjarigen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een dertiger in elkaar geslagen op de Burg in Brugge. De aanleiding voor het brutale geweld is onduidelijk, maar volgens burgemeester Dirk De fauw ging het om puur zinloos geweld. Het slachtoffer, een 31-jarige fotograaf uit Sint-Kruis, ligt nog steeds in een kunstmatige coma. De daders werden op basis van camerabeelden geïdentificeerd en werden naar een instelling gestuurd.

In de nacht van zaterdag op zondag passeerde het slachtoffer omstreeks 5 uur over de Burg in Brugge. In de Breidelstraat, tussen de Burg en de Markt, kruiste hij het pad van vier tieners die hem volgens onze informatie om een sigaret vroegen. Wat er toen precies gebeurde is onduidelijk maar de jongelui gingen het slachtoffer te lijf en gaven hem zware klappen. Na de afranseling lieten ze hun slachtoffer voor dood achter op het terras van brasserie Tompouce. Daar werd het slachtoffer aangetroffen door passanten die de hulpdiensten verwittigden.

Fotograaf

Het 31-jarige slachtoffer, een fotograaf uit Sint-Kruis, werd met levensbedreigende overgebracht naar het ziekenhuis en zweefde een tijdje tussen leven en dood. Intussen zou zijn toestand stabiel zijn maar hij wordt in het ziekenhuis nog steeds in een kunstmatige coma gehouden. Op basis van camerabeelden konden de daders snel worden gevat. Het zouden alle vier Bruggelingen zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. “De verdachten werden afgelopen weekend voor de jeugdrechter geleid”, zegt procureur Patty T’Jonck. “Die besliste om hen naar een instelling te sturen.”

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) ging het om een geval van puur zinloos geweld. “En dat betreur ik uiteraard ten zeerste”, zegt hij. “Dit kunnen we in onze stad niet tolereren. Gelukkig waren er zeer goede beelden van de feiten wat tot een snelle identificatie van de daders heeft geleid.” Of een sigaret de aanleiding was voor de feiten kan De fauw niet bevestigen. “Volgens mijn informatie hadden die jongeren in de aanloop naar de feiten al meerdere fietsers proberen tegen te houden, maar zonder succes. Natuurlijk kan het zijn dat ze dat verzoek om een sigaret als smoesje gebruikten om iemand te doen stoppen. Vast staat dat het hier om puur zinloos geweld ging.”