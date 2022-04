BNXT League. Aalst pakt de zege, nederlagen voor Antwerp Giants, Brussels en Luik

Aalst kon dinsdag als enige Belgische team zegevieren in de BNXT League. De Oost-Vlamingen wonnen in de Elite Silver met 66-86 bij Den Helder Suns. De Oost-Vlamingen konden rekenen op een sterke Nikola Popovic (23 ptn).

De Antwerp Giants verloren in de Elite Gold met 81-75 op het parket van Groningen. De Antwerpenaren stonden bij de rust nog 33-39 voor, maar zakten in na rust. In de tussenstand zijn de Giants achtste, met 25 punten. Groningen heeft als vijfde twee punten meer.

Woensdag trekt Oostende, co-leider met Leiden, naar Landstede (19u30), Leuven naar Feyenoord (19u45) en Mechelen naar Den Bosch (20u30).

In de Elite Silver verloor Brussels met 62-56 bij Basketball Academie Limburg. De 21 punten van Pape Badji volstonden niet.

Luik ten slotte ging kansloos ten onder in Leeuwarden (103-87). Ioann Iarochevitch (19 ptn) was de Luikse topscorer.

In de tussenstand van de Elite Silver is Aalst tweede met 25 punten. Dat zijn er drie minder dan leider Charleroi. Brussels en Charleroi delen de zesde plaats met 24 punten. Woensdag trekt Charleroi nog naar Yoast United en Limburg United naar Amsterdam (beiden om 20u30).