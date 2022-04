Geen twee op twee voor Telenet Giants Antwerp in het noorden van Nederland. De winst van zondag in Landstede Hammers Zwolle kreeg in Groningen geen vervolg. Na een sterke eerste helft werden de Sinjoren met ook een dubieuze Nederlandse arbitrage alsnog genekt. Meteen 3 op 7 in de Elite Gold van de Betfirst BNXT League. Vrijdag gaan Jean-Marc Mwema en co. in het Sportpaleis en in de tiende editie van de Night of the Giants en versus Heroes Den Bosch op zoek naar revanche.

In de met 3.100 en bijzonder sfeervolle gevulde MartiniPlaza van Groningen pakte Telenet Giants Antwerp in de eerste helft met een sterke collectieve prestatie uit. Enerzijds met een scherpe defense en anderzijds werd er gescoord via verschillende spelers. Dat leverde via Jean-Marc Mwema, Roby Rogiers en Markel Brown en na het eerste kwart dan ook een 16-20 bonusje op. In het tweede kwart bracht Dennis Donkor een sterk offensief momentum. De Sinjoren, wel onder lagen in de rebound maar sterk bleven verdedigen, namen met snel en attractief basketbal verder afstand: 21-30 en 30-39. Groningen milderde in de slotseconden van de eerste helft wel naar een 33-39 achterstand.

Gesteund door de fans kwam Groningen bijzonder scherp uit de kleedkamper. Austin Luke nam zijn team op sleeptouw en bij 38-40 was de aansluiting een feit. Jimmy Gavin en Donte Ingram stuwden Groningen na 43-42 en een 16-3 “Hollandse” tussenspurt naar een 49-42 voorsprong. De Giants waren van slag (53-45) maar vonden via Markel Brown, Jean-Marc Mwema en Dennis Donkor op het einde van het derde kwart toch de aansluiting: 64-60.In het slotkwart werd de partij bitsig, werd Telenet Giants Antwerp door de drie Nederlandse referees vooral niet gespaard en profiteerde Groningen maximaal. Lotanna Nwogbo en Jimmy Gavin zorgden voor 70-60. Markel Brown kreeg na een driepuntpoging nog een technische fout aangesmeerd voor een flop! Een onsportieve fout van Groningen op Jaylen Hands werd na review teniet gedaan en in frustrerend vierde kwart voor de Giants bleven de Nederlanders “cool” en ging het naar 77-65. De Giants toonden wel veerkracht (77-71) , maar konden niet meer dreigen en gingen in de “hel” van Groningen dan ook onderuit.Groningen-Telenet Giants Antwerp 81-75KWARTS: 16-20, 17-19, 31-21, 17-15

GRONINGEN: Thomas 8 , Luke 13, Ingram 10, Williams 2 , Gavin 15, Koenis 4, Brandwijk 6, Nwogbo 14, Addison 9TELENET GIANTS ANTWERP: Smout 0, Tiby 7, Van Den Eynde 0, D’Espallier 0, Niels De Ridder 0, Rogiers 13, Hands 8, Brown 18, Krutwig 9,