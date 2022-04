‘Fantastic Beasts’-acteur Ezra Miller opgepakt in Hawaï

Acteur Ezra Miller (29), bekend voor zijn rollen in de ‘Fantastic Beasts’- en ‘Justice League’-films, is zondag opgepakt op Hawaï. Volgens de politie riep een dronken Miller in een karaokebar beledigingen, pakte hij de microfoon af van een zingende vrouw, en wierp hij zich op een man die darts aan het spelen was.