Duurdere diamanten & stijgende goudkoersen maken juwelen pak duurder

Hasselt

Duurdere diamanten en de stijgende goudkoersen zorgen ervoor dat juwelen nog duurder worden. Het zijn dan ook geen gemakkelijke tijden voor juweliers die na de coronacrisis hoopten op een heropleving. De oorlog in Oekraïne speelt uiteraard een rol. Maar de diamantprijs stijgt bijvoorbeeld ook doordat rijke Amerikanen of Chinezen grote diamanten opkopen als investering in onzekere tijden. Witgoud wordt dan weer duurder omdat de prijs van palladium, wat gebruikt wordt in de legering, door het dak gaat.