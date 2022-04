Iedereen recht in minuut 7: fans van Manchester United én Liverpool zingen Cristiano Ronaldo toe na dramatisch nieuws

De beelden:

“Iedereen bij Manchester United, en eigenlijk de hele voetbalwereld, stuurt liefde naar Cristiano Ronaldo en zijn familie, nadat de clublegende maandagavond een hartverscheurend bericht deelde”, schreef Manchester United op de clubwebsite. “Familie is belangrijker dan wat dan ook en Ronaldo steunt zijn geliefden in deze immens moeilijke periode.”

Maandag maakte Ronaldo in een verklaring op sociale media bekend dat zijn pasgeboren zoontje is overleden. Zijn vriendin Georgina Rodriguez bracht wel een gezond meisje ter wereld. In oktober vorig jaar maakte Ronaldo bekend dat zijn partner zwanger was van een tweeling.