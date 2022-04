Hij droeg ze altijd, maar nu is F1-piloot Charles Leclerc peperdure horloge kwijt na overval: “Misschien eens straatverlichting zetten?”

Charles Leclerc is momenteel in Italië voor de aankomende Formule 1 Grote Prijs van Emilia-Romagna. De WK-leider van Ferrari zou daar echter bestolen zijn.

Wie Charles Leclerc zegt, die zegt Richard Mille. De Monegask, die dit seizoen twee van de drie GP’s won, wordt overal waar hij gaat gezien met een peperduur uurwerk van de Zwitserse horlogemaker. Die ontwierp speciaal voor de F1-piloot een Richard Mille 67-02 in het rood met wit, de kleuren van Monaco. Kostprijs van het pronkstuk: zo’n 300.000 euro.

Maar Leclerc zou op Paasmaandag in Viareggio beroofd zijn van zijn horloge. Volgens het Italiaanse TGCOM24 (en andere lokale bronnen) was de WK-leider op pad met een aantal vrienden toen hij een groepje fans tegenkwam die vroegen om foto’s en handtekening. Wat later zou Leclerc zich gerealiseerd hebben dat zijn Richard Mille weg was, waarop hij de politie belde.

“De Via Salvatori is nu al maandenlang donker”, reageert een boze Andrea Ferrari, de personal trainer van Leclerc die van de regio afkomstig is, via Instagram. “Iets wat we al vaak hebben aangekaart. En nu hebben ze ons in de Via Salvatori beroofd. Misschien eens straatverlichting zetten, vroeg of laat? Ik vraag het voor een vriend.”