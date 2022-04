Veldritduel Brand versus Cant in De Container Cup levert nieuwe leider op

De Container Cup serveerde dinsdagavond een veldritduel tussen Lucinda Brand en Sanne Cant. Nederland versus België. Een wedstrijdje tussen twee ex-wereldkampioenes ook. Net zoals in het afgelopen veldritseizoen moest Cant haar meerdere erkennen in de sterke Nederlandse.

Sanne Cant bleek nipt beter in het lopen, het roeien, het schieten en de benchpress. Vier van de zeven disciplines dus, maar de marge was telkens miniem. In het golf was het verschil tussen Brand (58 meter) en Cant (57 meter) verwaarloosbaar. De Nederlandse sloeg echter een kloof op de monkeybars (75 vs 27) en op de fiets. De sterke Brand fietste met een chrono van 4 minuten en 31 seconden (over 3.000 meter) 24 seconden sneller dan haar Belgische rivale. Enkel Lotte Kopecky en Jolien D’hoore fietsten ooit een seconde rapper in de container.

Met een eindtijd van 11 minuten, 15 seconden en 49 honderdsten is Brand ook de nieuwe leider bij de vrouwen en pakt ze een serieuze optie op de eindzege van dit seizoen. Volgende week kunnen enkel bobsleester Sara Aerts en shorttrackster Hanne Desmet nog roet in het eten gooien. Sanne Cant staat met een chrono van 12 minuten, 4 seconden en 22 honderdsten op de vierde plek geparkeerd. “Alweer verlies ik van Lucinda”, reageerde Cant met een glimlach. “Je zal Marianne Vos moeten bellen om haar te kloppen”, plaagde ze Brand, die afgelopen winter tweede werd op het WK veldrijden achter Vos. “Sorry, flauw mopje”, voegde ze er nog aan toe.

Klassement mannen

1 Karel Sabbe (ultraloper) 8:53.30

2 Nicolas De Kerpel (hockeyer) 8:54.21

3 Thibaut Vervoort (3x3 basketballer) 9:08.04

4 Niels Bus (waterpoloër) 9:14.06

5 Michael Somers (veldloper) 9:35.99

6 Mitch Morgan (ijshockeyer) 9:38.21

7 Florian Vermeersch (wielrenner) 9:46.50

8 Mauri Vansevenant (wielrenner) 9:46.90

9 Jeroen De Beule (handbal) 10:20.16

10 Vincent Kesteloot (basketballer) 10:24:26

11 Toma Nikiforov (judoka) 10:31.07

12 Victor Schelstraete (bokser) 10:37.43

13 Mathijs Verhoeven (BMX’er) 10:42.27

14 Jago Geerts (motorcrosser) 11:11.79

Klassement vrouwen

1 Lucinda Brand (veldrijdster) 11:15.49

2 Noor Vidts (meerkampster) 11:26.05

3 Valerie Barthelemy (triatlete) 11:40.41

4 Sanne Cant (veldrijdster) 12:04.22

5 Imke Vervaet (sprintster) 12:38.59

6 Camille Laus (sprintster) 13:08.08

7 Mieke Gorissen (marathonloopster) 13:13.16

8 Jutta Verkest (gymnaste) 15:02.31

Klassement BV’s

1 Tuur Roels 09:32.69

2 Giovanni Kemper 14:19.74

3 Julie Vermeire 17:37.04

4 Tanja Dexters 19.04:50

5 Kamal Kharmach 19:43.89

6 Dominique Van Malder 22:50.47

Volgende kandidaten

Seppe Odeyn (duatleet)

Jelle Geens (triatleet)

(md)