Sereen afscheid van overleden barones Tony Baert (93) in Hasselt

Woensdag wordt in intieme kring afscheid genomen van barones Tony Baert, die vorige week na een kort verblijf in het ziekenhuis overleed op 93-jarige leeftijd. Dinsdagavond kreeg bekend en onbekend Limburg de gelegenheid tot groeten, in Uitvaartcentrum Smeets in Hasselt. Heel wat bekende namen uit de provincie kwamen een laatste eer betuigen aan het icoon. Ook verschillende werknemers en oud-werknemers van Het Belang van Limburg, TVL en Concentra, condoleerden de vier kinderen Frans, Jan, Peter en Sylvie Baert.

Barones Tony Baert. — © Kristien Wintmolders

Tandem

De persoonlijke geschiedenis van Tony Baert was vervlochten met die van Het Belang van Limburg. Ze werd in 1929 in Bree geboren als Tony Martens, en was de kleindochter van Nicolaas Theelen die in 1879 de voorloper van Het Belang van Limburg uitbracht. Tony trouwde met Jan Baert. Hij kwam in 1953 aan het hoofd van Concentra, het bedrijf achter de krant. Tony en Jan Baert hebben de krant altijd als een tandem geleid. Onze redactie betuigt haar medeleven aan de familie Baert.(hdb)

