Chef Broes Tavernier en kroost testen lasagne bolognese en willen meer dan gewoon hun honger stillen

Chef Broes Tavernier van ’t Vijfde Seizoen in Aalter test samen met zoontje Casper (12) en dochtertje Liv (6) twaalf lasagnes bolognese uit de supermarkt. Casper heeft zich voorgenomen om de laagjes lasagne te tellen, Liv wil vooral lekker gehakt proeven en papa Broes gaat op zoek naar een mooi gelaagde lasagne met beet en een lekkere, complexe smaak. Wat geen van de drie wil, is een papperige boeltje dat alleen goed is om de honger te stillen.