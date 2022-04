Macron probeert te scoren met zijn borsthaar: een geslaagde strategische zet, of een gimmick?

Is borsthaar een troef in het politieke eindspel in Frankrijk? De toekomst zal het uitwijzen, zeggen experts. Maar feit is wel dat de foto’s van Emmanuel Macron, met weelderig begroeide torso, de wereld rondgaan. En ook massa’s reacties uitlokken. De een heeft het over “een vals, opgeplakt tapijt”, de ander noemt hem nu nog meer een “viriel staatsman”. Is het een gimmick, of een slimme strategische zet in de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen komende zondag?