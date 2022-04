Ella Leyers wordt nieuwe host van ‘De ideale Wereld’: “Anders was ik alleen maar jaloers geweest”

Na Otto-Jan Ham en Jan Jaap van der Wal neemt Ella Leyers vanaf augustus de fakkel over als host van ‘De ideale wereld’. “Ze is geknipt voor de job.” — © VRT

“Om de quota te versterken, en ook de redactie.” Begin 2020 haalde De ideale Wereld Ella Leyers nog binnen met een kwinkslag, geheel volgens de huisstijl. Als sidekick en actrice in sketches groeide ze uit tot sterkhouder in het team van Jan Jaap van der Wal. En dus volgt straks de volgende logische stap. Bij de start van het nieuwe seizoen volgt ze Van der Wal op als gezicht van de satirische actuashow.

Na negen jaar komt er voor het eerst een vrouw aan het roer bij ‘De ideale Wereld’. “Een serieuze stap”, zegt Jan Jaap van der Wal. — © VRT

Een kans die Leyers naar eigen zeggen niet wilde laten schieten. “Ik amuseer me al twee jaar bij De ideale Wereld. Toen ze me vroegen om ook te presenteren, wist ik waar ik terecht zou komen. Ik stelde mezelf de vraag: Als ik het niet doe, zal ik dan jaloers zijn op mijn vervanger? Het antwoord was ja, dus ik ben gesprongen.”

Zo zoekt Canvas het opnieuw binnenshuis. Na Otto-Jan Ham, die het programma van 2013 tot 2018 presenteerde, ging de rol naar zijn sidekick Jan Jaap van der Wal. In november kondigde ook hij zijn vertrek aan. “Ik heb mijn stempel gedrukt en alles eruit gehaald wat er voor mij inzat”, zei hij toen. Ook nu neemt een ingewijde dus de fakkel over. Meteen goed voor de eerste vrouwelijke presentator in negen jaar.

Vrouwen aan de macht

Het mannelijke overwicht in De ideale Wereld is al langer aan het vervagen. Na acht seizoenen zonder vrouw in de rangen namen Liesa Naert, Siska Schoeters en vooral Sarah Vandeursen een grote rol op. Die laatste vertrok begin dit jaar en werd opgevolgd door Tine Embrechts en comédienne Jade Mintjens. Niet toevallig is een sketch met Leyers en Embrechts in de hoofdrol – een parodie op ‘tournée minérale’ – momenteel de best bekeken clip van De ideale Wereld op Facebook, met anderhalf miljoen views.

Jan Jaap van der Wal ziet de evolutie graag gebeuren. “Ik denk dat we een serieuze stap zetten richting ideale wereld”, zegt hij. “Ik ben vereerd dat Ella mijn plek overneemt. Ze is een van de grappigste mensen die ik ken, en kan met haar stijl en ideeën de show weer een andere kant op schoppen. Dat lijkt me heel gezond.”

“Belangrijk puzzelstuk”

Onder Van der Wal nam het programma meer de vorm van een Amerikaanse laatavondshow aan. Welke richting Leyers wil uitgaan met De ideale Wereld is afwachten. Al blijft satire zeker de toonaard. “Ella is de geknipte host voor deze job”, zegt Lotte Vermeir, netmanager van Eén en Canvas. “Ze is gevat, vlot en volgt de actualiteit als geen ander. Na twee jaar heeft de show geen geheimen meer voor haar.”

Deze week haalde de VRT nog een sketch offline, nadat kijkers een grap over joden ongepast vonden. Maar het vertrouwen blijft groot. “De ideale Wereld is een belangrijk puzzelstuk voor Canvas”, aldus Vermeir. “Een programma dat met humor en een flinke dosis relativering de tanden in de actualiteit zet. We zijn blij dat we met Ella een nieuw hoofdstuk kunnen schrijven.”

De laatste aflevering met Jan Jaap van der Wal staat gepland voor donderdag 5 mei. Daarna gaat De ideale Wereld in zomerslaap, tot eind augustus. Binnen een dikke vier maanden maakt Ella Leyers haar debuut als host.