Wen-Boss Mukubu (Kangoeroes Mechelen) geopereerd na “ernstige infectie”

Vorige donderdag is Mukubu naar het ziekenhuis afgevoerd. “Hij had een onmiddellijke ingreep nodig als gevolg van een zware infectie”, laat zijn club weten. “De operatie is goed verlopen. Wen verblijft nog altijd op intensieve zorgen, maar hij herstelt en zijn toestand is stabiel.”

Zijn club vraagt om de privacy van de speler en zijn familie te respecteren. “Dit is een onverwachte gebeurtenis voor Wen en zijn familie”, klinkt het.