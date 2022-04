Een succespercentage van … 20%: RSCA en het trauma van de strafschoppenreeksen

Twintig keer waagde Anderlecht zich aan een strafschoppenreeks in zijn rijke clubgeschiedenis. Zestien keer liep het fout af voor de recordkampioen, zo ook tegen Gent in de finale van de Croky Cup op paasmaandag. Een historisch overzicht.

1967/1968 - Beker van België (zestiende finale), KFC Brasschaat: gewonnen

De allereerste penaltyreeks van Anderlecht was meteen een heus spektakelstuk. Waar de Brusselaars en hun tegenstanders uit het Antwerpse de weg naar doel geen enkele keer vonden tijdens de wedstrijd, ging het plots wel erg vlot vanop elf meter: 13-11. Het begin van een geweldige reeks in dit onderdeel van de sport? Neen, helemaal niet. Pour la petite histoire: Jacques van Welle en clublegende Jef Jurion faalden die dag wel.

1977/1978 - Beker van België (achtste finale), Sporting Charleroi: verloren

In eerste instantie werd de strafschoppenreeks nog uitgesteld doordat een gelijkspel na verlengingen toen resulteerde in een replay. Op verplaatsing in het zwarte land was de eindstand 3-3, namens de paarse bezoekers stonden Gilbert Van Binst, Arie Haan en François Van der Elst aan het kanon. Thuis werd het vervolgens 2-2 (Van Binst en Haan scoorden opnieuw), waardoor penalty’s alsnog uitsluitsel moesten bieden. Charleroi bleef foutloos en trok het laken met 4-5 naar zich toe.

1978/1979 - Europacup II (tweede ronde), FC Barcelona: verloren

Eén seizoen later was de eerste Europese ‘strafschoppenloterij’ een feit voor RSCA. Er was geen vuiltje aan de lucht toen Anderlecht de Catalanen in eigen huis van de mat veegde via twee goals van François Van der Elst en eentje van Ludo Coeck, maar in de return toonde ook Barça dat het met 3-0 kon winnen. Vanop de stip miste Van der Elst wel en volgde Ruud Geels zijn (slechte) voorbeeld. Johan Neeskens trapte de beslissende 4-1 tegen de touwen, het avontuur in de Beker voor Bekerwinnaars zat erop.

1981 - Belgische Supercup, Standard: verloren

Tegen eeuwige rivaal en bekerwinnaar Standard bleef Anderlecht in 1981 steken op een brilscore, de Luikenaars trokken aan het langste eind in een vanuit paars perspectief belabberde strafschoppenreeks: 1-3. Grootste naam der Brusselse missers: Franky Vercauteren. Anderlecht leidde zo ongewild een dubbele Luikse landstitel in.

1983/1984 - UEFA Cup (finale), Tottenham: verloren

De dubbele ontmoeting met Tottenham in de finale van de UEFA Cup leverde tweemaal 1-1 en bijgevolg strafschoppen op. Meer nog, het was de allereerste beslissende penaltyreeks in de geschiedenis van de UEFA Cup - uiteraard was Anderlecht erbij betrokken. Morten Olsen, die in de heenmatch nog had gescoord, faalde bij de eerste Brusselse pingel en ook de vijfde van de voet van invaller Arnór Guðjohnsen ging de mist in: 4-3. In de drie seizoenen na de verloren finale zou Anderlecht telkens een strafschoppenreeks meemaken.

1984/1985 - Beker van België (kwartfinale), Club Luik: verloren

Aangezien Enzo Scifo de enige man op het Luikse scorebord was geweest in de heenwedstrijd, vatte Anderlecht de return in eigen stadion met vertrouwen aan. Club Luik won echter met 0-1, waarna RSCA nogmaals faalde in de eindstrijd vanop de stip. Het werd toen 2-4 na missers van Enzo Scifo en René Vandereycken.

1985/1986 - Beker van België (zestiende finale), Lierse SK: verloren

Eén jaar later zette Anderlecht zijn miserabele reeks verder op het veld van Lierse. Nadat de wedstrijd was geëindigd op 1-1, voor de bezoekers trof Michel De Groote raak, haalde Anderlecht overigens wel een behoorlijk niveau tijdens de penalty’s. Lierse deed echter nog beter, met de score 8-7 als verdict.

1986/1987 - Beker van België (achtste finale), Standard: gewonnen

Net als in 1981 kwamen Anderlecht en Standard niet tot scoren op Sclessin, in dit geval zelfs tot twee keer toe, maar nu was het wel Anderlecht dat ondanks missers van Adri van Tiggelen en Edi Krnčević mocht juichen na strafschoppen (3-4). De vloek van de penalty’s leek verbroken … maar zette zich enkele jaren later gewoon door.

1991 - Belgische Supercup, Club Brugge: verloren

Het jaar 1991 bracht een geweldige editie van de Supercup met zich mee. In het Constant Vanden Stockstadion bleven Anderlecht en Club steken op een 3-3-gelijkspel, waarna beide teams acht pogingen ondernamen vanop elf meter. Bij de bezoekers slaagden Lorenzo Staelens en Vital Borkelmans niet in hun queeste, maar Club mocht de trofee wel toevoegen aan de prijzenkast. Aan paars-witte zijde bewaarden niemand minder dan Luc Nilis en Nederlanders Wim Kooiman en Graeme Rutjes hun kalmte immers niet. 5-6.

1991/1992 - Beker van België (zestiende finale), STVV: verloren

Later in dat seizoen mocht Kooiman het nog eens proberen. Met hetzelfde resultaat, zowel voor hemzelf als voor zijn team. STVV won de penaltyreeks met 5-4 nadat de match zelf een 1-1-draw (met een treffer van Nilis) had opgeleverd.

1998/1999 - Beker van België (zestiende finale), FC Denderleeuw: verloren

Ook Enzo Scifo faalde een tweede keer: hij scoorde net als Pär Zetterberg en Thomasz Radzinski eerst wel nog in de spektakelrijke wedstrijd in de Denderstreek (3-3), maar de taak vanop elf meter bleek minder eenvoudig. Stéphane Stassin was toen de andere ongelukkige in de 4-2-nederlaag.

2002/2003 - Beker van België (kwartfinale), STVV: verloren

Na tweemaal 1-0 in het dubbele treffen met Sint-Truiden in 2003 ging het opnieuw mis voor Anderlecht. De Zuid-Koreaan Seol Ki-hyeon en Glen De Boeck zorgden met hun missers voor een zoveelste strafschoppen-uitschakeling (3-4).

2005/2006 - Beker van België (zestiende finale), KFC Verbroedering Geel: verloren

Een blamage van jewelste. De toenmalige hekkensluiter op het tweede niveau sleepte een brilscore uit de brand tegen de recordkampioen en maakte het vervolgens koel af (5-6). De betreurde Cheick Tioté slaagde er niet in zijn penalty tegen de touwen te werken.

2010/2011 - Champions League (play-offs), Partizan Belgrado: verloren

Een penaltyreeks die een plaatsje heeft in het collectieve geheugen. Zowel de heen- als de terugmatch had de eindscore 2-2 opgeleverd, in Brussel vocht Anderlecht zich via een kopbal van Romelu Lukaku en een wereldgoal van Guillaume Gillet knap terug na een dubbele achterstand. Toch lukte het ook toen niet vanop de stip, want maar liefst drie spelers trapten hun pingel huizenhoog over: Matías Suárez, Lucas Biglia en Mbark Boussoufa. 2-3, en zo mocht RSCA niet naar de groepsfase van de Champions League.

© BELGA

2010/2011 - Beker van België (zesde ronde), URS du Centre (nu La Louvière Centre): gewonnen

Oef: eindelijk nog eens een gewonnen exemplaar. In La Louvière maakte Anderlecht tot twee keer toe een achterstand goed, Pablo Chavarria en nogmaals Gillet deden de meegereisde fans vieren, maar de situatie volledig ombuigen lukte niet. De strafschoppenreeks eindigde op 1-4, de eerste (en meteen ook laatste) duidelijke penaltyzege van de Brusselaars in hun rijke clubgeschiedenis.

2012/2013 - Beker van België (halve finale), KRC Genk: verloren

Over het collectieve geheugen gesproken. In een seizoen waarin Anderlecht ontzettend veel pogingen vanop elf meter zag mislukken, moest het na tweemaal 1-0 tegen Genk opnieuw strafschoppen nemen. En het werden er veel, tien voor elke ploeg om precies te zijn. Silvio Proto miste de kans op de 6-7 na een heuse rollercoaster van emoties, waarna zijn concullega László Köteles het pleit koelbloedig beslechtte. Naast de iconische doelman van paars-wit faalden ook Lucas Biglia, Denis Odoi en Milan Jovanovic.

2013/2014 - Beker van België (achtste finale), KVC Westerlo: verloren

Net als tegen La Louvière kwam Anderlecht dankzij Massimo Bruno twee keer terug van een achterstand, eenmaal in de reguliere en eenmaal in de extra tijd, maar na twee Servische missers (Luka Milivojevic en Aleksandar Mitrovic) liep het toch weer fout tijdens de strafschoppen: 4-3.

2016/2017 - Beker van België (achtste finale), Sporting Charleroi: verloren

Twee vroege (Damien Marcq en Uroš Spajić) en twee late (Łukasz Teodorczyk en Amary Baby) doelpunten resulteerden in de eindstand 2-2. De Poolse spits van Anderlecht was de enige die even later niet tot scoren kwam bij het trappen van de penalty’s: 5-3. Toenmalig doelman Davy Roef ranselde geen enkele Charleroi-strafschop uit zijn kooi.

© BELGA

2021/2022 - Beker van België (achtste finale), RFC Seraing: gewonnen

De beslissing viel eind november niet tijdens het spektakelstuk met drie penalty’s (Lior Refaelov aan Brusselse zijde) en zes doelpunten. De strafschoppenreeks begon met een déjà-vugevoel toen specialist Sergio Gómez faalde, maar nadien bleven de vier volgende genomineerden foutloos (3-4). Zij luisterden naar de namen Francis Amuzu, Josh Cullen (jawel), Yari Verschaeren en Michael Murillo (jawel, bis).

2021/2022 - Beker van België (finale), KAA Gent: verloren

In vergelijking met de vorige twee vermelde wedstrijden toonde Roef zich wel beslissend en slaagden Cullen en Murillo er niet in om de netten opnieuw te doen trillen. Gent won de beker, Anderlecht wacht angstig op zijn volgende strafschoppenreeks.