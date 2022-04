Hermes trapt vijf weken praesesverkiezingen echt op gang

“Het goede weer is een extra bonus”, lachen economisten Wout Leliewre en Cobe Pieters samen met Wauthier Vandersteegen, die aan de UCLL KMO en ondernemen studeert. “We hebben nog les ook ja, maar de zon en een lekkere pintje nodigen uit om tussendoor te socializen en een ‘klapke’ te doen. Vanochtend hadden we les, in de late namiddag nog eens. Die pikken we mee, maar als we ergens al eens eentje missen, kunnen we de opnames nadien nog herbekijken. Dan is corona toch voor iets goed geweest.”

“Dat we dicht bij de examens zitten al? Tja, dat is zo en daar moet elk voor zich natuurlijk rekening mee houden. In dat opzicht is de paasvakantie een beetje een tegenvaller geweest. Die blokperiode is deels in het water gedonderd door het mooie weer. Heel moeilijk om te studeren en dus zullen we moeten bijbenen. En niet 5 weken lang op de afspraak zijn. Al mag het af en toe natuurlijk wel.”

“We komen vandaag en later deze week nog één keertje”, zegt Marij Gonissen. “En voor de rest proberen te studeren. We denken dat het voor studenten die heen en weer naar huis rijden, vlotter gaat verlopen. Die hebben iets meer sociale controle. Plus het is natuurlijk ook goed dat flink wat activiteiten voor middernacht afgerond worden om lawaai en andere hinder te voorkomen. Op dit moment gaat dat ons wellicht wat helpen.”

© Sven Dillen

© Sven Dillen

Dirk Jacobs