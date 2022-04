Bloed, slijk en wraak: Alexander Skarsgård laat de Viking in zich los in ‘The Northman’ 

Met zijn derde film is Robert Eggers doorgedrongen tot de elite van de Amerikaanse regisseurs. The Northman kan je omschrijven als de kunstversie van Conan the Barbarian met een flinke saus Vikings.

Dit Vikingdrama van de 38-jarige Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) haalde de mosterd niet bij Shakespeares Hamlet, maar bij de Scandinavische bronnen die de bard min of meer hebben geïnspireerd. Er zijn dus zowel overeenkomsten als verschillen. Net zoals bij Shakespeare zint prins Amleth (Alexander Skarsgård) op wraak tegen zijn oom (Claes Bang) omdat die zijn vader (Ethan Hawke) heeft vermoord. Bij Eggers is de held echter geen melancholische twijfelaar, maar een berserker (Viking-krijger) met tunnelvisie. Skarsgård vertolkt hem als een man die het beest in zijn ziel heeft losgelaten. Het sublieme shot waarin Amleth met zijn bende een dorp binnenvalt en quasi iedereen uitmoordt, zegt alles over de geestesgesteldheid van zijn personage.

© AP

Toch is deze Amleth geen saaie wraakengel zonder kans op verlossing. Door de confrontaties met zijn moeder (Nicole Kidman) en zijn geliefde (Anya Taylor-Joy) komen er wel degelijk barsten in zijn tunnelvisie. Eveneens anders dan in het Shakespeare-stuk zijn de Engelse dialogen die nu voor iedereen begrijpelijk zijn, op enkele Oud-Noorse en Oud-Slavische dialogen in rituele situaties na. Eggers hoopte in feite de hele film in het Oud-Noors te draaien, maar door het prijskaartje van meer dan zeventig miljoen dollar kon dat niet. Door het grote budget heeft Eggers een paar toegevingen moeten doen. Toch leverde hij nog altijd een echte auteursfilm af met genoeg forse actiescènes om fans van verwante, maar minder gestileerde series zoals Vikings en Vikings: Valhalla naar de zaal te lokken.

© ISOPIX

Keurslijf

Eggers perfectionisme beperkte zich echter niet tot het visuele. “Het tijdperk van de Vikingen ligt al duizend jaar achter ons”, vertelde de regisseur aan de pers. “Fotografisch bewijs bestaat er niet van, waardoor je moet beginnen interpreteren. Gelukkig werkte ik samen met de allerbeste Viking-archeologen. Ik weet zeker dat historici genoeg dingen zullen vinden om over te muggenziften. Maar er is nog nooit een film over Vikingen geweest die zo gericht was op nauwkeurigheid als deze.”

© ISOPIX

Het perfectionisme van Eggers weerspiegelde zich eveneens in het gidsen van hoofdacteur Alexander Skarsgård. “Het filmen was als een keurslijf“, getuigde Skarsgård. “Als acteur wil ik vrijheid, maar ik moest me overleveren aan de heel technische regie van Robert.” Het hogergenoemde shot van de brutale invasie is een prefect voorbeeld van hoe complex de opnames wel waren. Want de camera volgt een om zich heen hakkende Skarsgård door het dorp terwijl hij acteurs, figuranten, van paarden vallende stuntmannen en rondvliegende kippen passeert. “Een uitputtende en frustrerende ervaring, maar ik hou er wel van. Dit is het soort film dat je moet opnemen op een ruwe locatie (in Ierland als stand-in voor IJsland, nvdr.), waarbij je tot je knieën in de modder zit. Dit wil je niet opnemen op een soundstage.”

The Northman speelt vanaf 20 april in de zalen.