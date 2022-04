David Goffin geraakt in Belgrado niet voorbij eerste ronde, ook Dominic Thiem moet meteen zijn koffers pakken

Goffin verloor in de eerste ronde van de Serviër Filip Krajinovic (ATP 45) in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/4). De partij duurde 1 uur en 47 minuten. Krajinovic, het achtste reekshoofd, treft in de tweede ronde de Braziliaanse kwalificatiespeler Thiago Monteiro (ATP 110), die de Portugees João Sousa (ATP 85) uitschakelde (6-4 en 6-3).

De 31-jarige Goffin was de enige Belg in Belgrado, waar de Serviër Novak Djokovic (ATP 1) het eerste reekshoofd is. De Luikenaar spoelde eerder deze maand met de eindzege in Marrakech een lange reeks erg moeilijke maanden door, waarin hij weinig potten brak en steeds verder wegzakte op de ATP-ranking. Vorige week sneuvelde Goffin op het prestigieuze toernooi van Monte Carlo in de achtste finales tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

© ISOPIX

Thiem moet opnieuw meteen koffers pakken

Dominic Thiem (ATP 54) heeft dinsdag ook op het ATP-toernooi in het Servische Belgrado (gravel/534.555 euro) zijn entree gemist. De Oostenrijker verloor tegen de Australiër John Millman (ATP 80) in drie sets: 6-3, 3-6 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 35 minuten.

Thiem heeft bij zijn rentree na vele maanden blessureleed de goede vorm dus nog niet beet. Eind vorige maand vierde Thiem, voormalig nummer drie van de wereld en winnaar van de US Open van 2020, zijn comeback op het Challengertoernooi van Marbella, waar hij meteen verloor van de Argentijn Pedro Cachin. Daags nadien testte hij op de koop toe positief op het coronavirus.

De 28-jarige Oostenrijker had niet meer gespeeld sinds hij eind juni vorig jaar in Mallorca in zijn wedstrijd van de eerste ronde opgaf vanwege een blessure aan zijn rechterpols. Daarna stelde hij zijn terugkeer verscheidene keren uit.