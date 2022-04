Quinten Hermans, in 2021 beste Belg in de Waalse Pijl, keert terug na ziekte

Quinten Hermans is woensdag in de Waalse Pijl één van de drie Belgische renners bij het Waalse WorldTour-team Intermarché-Wanty-Gobert. Hij keert terug na ziekte.

Veldrijder-wegrenner Hermans begon uitstekend aan zijn wegcampagne met een derde plek in de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland, maar twee dagen later verdween de 26-jarige Limburger ziek uit de Spaanse voorbereidingskoers voor de Ardennenklassiekers. “Ik werd het slachtoffer van de ziektegolf die het peloton doorkruiste”, aldus Hermans, vorig jaar veertiende in de Waalse Pijl en daarmee toen de beste Belg.

“Na enkele dagen met hoge koorts heb ik de trainingen rustig hervat, waarna ik afgelopen weekend op de parcoursen van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik de intensiteit opnieuw opgedreven heb. Het is altijd voordelig om het parcours te verkennen. Zo ontdekte ik dat de Côte de Cherave, die vorig jaar bij mijn debuut in de Waalse Pijl uitzonderlijk niet in het parcours opgenomen was, best wel lastig is. De klim is verrassend steil in het begin en loopt dan nog lang door.”

“Het is door deze hoge lastigheidsgraad van de hellingen op het plaatselijke parcours dat er in deze wedstrijd doorgaans weinig durf is om te anticiperen en ik verwacht dat ook in deze editie de selectie eerder achteraan in het peloton gemaakt zal worden. Ook voor mij wordt het zaak om zo energiezuinig mogelijk te koersen en hopelijk nog met relatief frisse benen aan de Muur van Hoei te beginnen.”

Intermarché-Wanty-Gobert selecteerde naast Hermans nog twee Belgen voor de Waalse Pijl: Laurens Huys en Jan Bakelants, al voor de twaalfde keer aan de start.