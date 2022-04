Zeven bestuurders betrapt met vervallen keuring in Tongeren

Politie Tongeren heeft dinsdag met drie ploegen verkeerscontroles uitgevoerd. Vier bestuurders kregen een boete voor rijden met gsm in de hand. Twee parkeerboetes werden opgesteld. Twee voertuigen zonder verzekering werden in beslag genomen. Liefst zeven bestuurders reden rond met een vervallen keuring. Voor twee bestuurders was er een boete voor rijden zonder veiligheidsgordel. De buitenlandse chauffeur van een overladen vrachtwagen moest zijn boete van 800 euro meteen betalen. Nog een buitenlander moest zijn voertuig laten staan omdat hij een boete weigerde te betalen. maw