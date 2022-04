Onze tv-tips: zoektocht van een bastaard, Benedict Cumberbatch en keiharde voetbalmakelaars

Next gen: voetbalmakelaars

NPO3, Wo, 20.25u

Er wordt erg veel geld verdiend in de voetbalwereld. In 2020 betaalde Ajax 33 miljoen euro aan zaakwaarnemers en tussenpersonen. In deze documentaire volgen we jonge zaakwaarnemers die er alles aan doen om te slagen in de voetballerij. Waar leeftijdsgenoten voetbal zien als volkssport nummer 1, is het voor de makelaars harde business. Wat drijft hen? En hoe houden ze zich staande? Een unieke inkijk in een wereld die erom bekend staat gesloten te zijn. (tove)

Doctor Strange

VTM 2, Wo, 20.35u

Benedict Cumberbatch hoeft nog weinig introductie. Met zijn rol als Sherlock verwierf hij wereldwijde bekendheid, en gauw was de grote stap naar Hollywood gezet. Deze rol van Doctor Strange bracht hem miljoenen op. Deze film uit het Marvel universum is vooral qua beeld een pareltje, en doet een beetje denken aan Inception. Cumberbatch is een rol als norse, chagrijnige egoïst wel toe te vertrouwen en Mads Mikkelsen is een prima slechterik. (tove)

Ik ben een bastaard

NPO2, Wo, 22.34u

Op jonge leeftijd werd de Vlaamse schrijver en theatermaker Rachid El Kaoui verlaten door zijn Marokkaanse vader Ahmed, die destijds in de Limburgse mijnen kwam werken. Sinds zijn elfde zag hij hem niet meer. Zovele jaren later weet Rachid weinig over zijn roots en voelt hij zich ook nauwelijks verbonden met de Marokkaanse cultuur. In deze aangrijpende roadmovie gaat hij op zoek naar antwoorden die zijn worstelingen met zijn die culturele identiteit verzachten. (tove)