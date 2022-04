Minister Hilde Crevits denkt aan nieuwe premie voor wie wil gaan werken

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits overweegt een nieuwe premie in te voeren om mensen te verleiden die op dit moment niet werken en ook geen werkloosheidsuitkering ontvangen. Dat zei ze dinsdag op de Werkgelegenheidsconferentie van de Vlaamse regering. “Als we naar 80 procent werkzaamheidsgraad willen evolueren, moeten we beseffen dat het laaghangend fruit geplukt is”, zei ze. “Het moet bespreekbaar zijn om mensen die voor een knelpuntberoep willen kiezen, een premie te geven of hen een uitkering te bieden voor de jaren waarin ze studeren.”

De werkzaamheidsgraad van 80 procent tegen 2030 is een belangrijk streefdoel uit het Vlaams regeerakkoord. Volgens onderzoek van de KU Leuven zullen we bij ongewijzigd beleid echter slechts 76,6 procent halen in dat jaar. “Om de kloof naar 80 procent te dichten, zijn er elk jaar zo’n 14.600 extra werkenden nodig”, zei onderzoekster Sarah Vansteenkiste. De KU Leuven gaat er bovendien van uit dat de corona-effecten al zijn uitgewerkt, dus het herstel van de coronacrisis kan het gat niet meer dichtrijden.

“We zullen uit onze comfortzone moeten treden en ondernemend moeten kijken hoe we de vacatures nog ingevuld kunnen krijgen”, zei Crevits. “Het financiële verschil tussen werken en niet werken moet alleszins voldoende groot zijn.”

Ook de sociale partners mochten dinsdag hun visie geven op het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid. Danny Van Assche van Unizo wil het over de taalgrens gaan zoeken. Weinig Franstaligen zijn immers geneigd om in Vlaanderen naar een job te speuren, blijkt keer op keer uit onderzoek. “We moeten de angst weg halen, in eerste instantie voor de taal. Het merendeel van de werknemers wil iemand niet rekruteren die de taal niet spreekt, ook als die aan alle andere voorwaarden voldoet”, zei hij. “Daarnaast moeten we ook zorgen dat het iets oplevert als mensen moeite doen en de grens oversteken. Stel bijvoorbeeld de jobbonus ook open voor mensen uit het andere taalgebied.”

Ans De Vos, die zich aan de Universiteit Antwerpen specialiseert in duurzame loopbanen, vindt dat werknemers meer tijd moeten krijgen om bij te leren. “Via coaching en uitproberen en fouten maken komen tot iets wat je onder de knie hebt, vraagt tijd”, zei ze. “Als we een cultuurverandering willen, moeten we investeren in het vrijmaken van mensen, bijvoorbeeld via kinderopvang of andere ondersteunende maatregelen.”

“We zullen nu heel combattief naar mensen moeten gaan en zeggen: kijk je kan geld verdienen en jezelf ontwikkelen”, besloot Crevits. “Er zijn zoveel mensen die zijn thuisgebleven om voor de kinderen te zorgen of voor een mama of papa die ziek is. Die ervaring kunnen we inzetten op de arbeidsmarkt. Hen moeten we overtuigen.”