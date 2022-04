Cliff Hammonds en zijn gezin blij met verlengd verblijf bij Limburg United: “De juiste plaats op het juiste moment”

Hubo Limburg United speelt woensdagavond in Amsterdam zijn 300ste officiële wedstrijd sinds de oprichting in 2014. Opmerkelijk: United won 149 keer en verloor 149 keer. Eén wedstrijd - in 2019 in de beker tegen Leuven - eindigde op een gelijkspel. Tegen Apollo rekent het op kapitein Cliff Hammonds (36) om de balans naar de positieve kant te laten overhellen.