Natuurpunt plant speciale bomen aan in Maaswinkel

Natuurpunt kreeg immers van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) de vraag om in Maaswinkel zwarte populier en steeliep aan te planten. Beide soorten zijn heel typisch in het rivierengebied langs de Maas, maar helaas zijn ze hier bijna uitgestorven.De zwarte populier is enige jaren geleden reeds als proef aangeplant langs de Maas. De introductie blijkt een succes te zijn maar de soort is nog onvoldoende aangeslagen in de Limburgse Maasvallei. De steeliep is een nog belangrijkere soort. Iepen worden de laatste decennia frequent aangetast door iepenspintkevers (die een schimmel verspreiden) waardoor de bomen reeds op jonge leeftijd afsterven. De steeliep is behoorlijk resistent tegen deze ziekte.Het INBO stelde Natuurpunt 20 zwarte populieren en 120 steeliepen ter beschikking. Het grootste deel van de bomen werd aangeplant in het poelen- en struwelengebied. Een beperkt gedeelte werd aangeplant in Maesbempder Greend. Beide gebieden maken deel uit van Maaswinkel.