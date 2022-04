Gert Verhulst (54) en James Cooke (37) blikken momenteel het laatste seizoen van ‘De Cooke & Verhulst Show’ in. Met een live-editie sluiten ze meteen het hoofdstuk ‘talkshows’ af, althans voorlopig. Voor het zover is, vroegen wij vaste gezichten uit de voorbije seizoenen welk moment ze nooit meer zullen vergeten. “Ik was getuige van een miraculeuze verrijzenis in de studio.”