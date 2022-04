Buurtcomité in beroep tegen nieuwe vergunning van Walibi

De vereniging ‘Les Versants de la Dyle’, die buurtbewoners verenigt die gekant zijn tegen bepaalde activiteiten in attractiepark Walibi, gaat in beroep tegen de nieuwe integrale vergunning die op 30 maart is verleend aan het attractiepark in Waver. De vergunning werd afgeleverd aan de vooravond van de seizoenopening na de intrekking door de Raad van State van de in 2018 verleende vergunning.