Belg wordt nieuwe CEO van telecombedrijf Vodafone in Duitsland

De Belg Philippe Rogge wordt binnenkort CEO van telecombedrijf Vodafone in Duitsland. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Rogge komt over van softwaregigant Microsoft.

Huidig CEO Hannes Ametsreiter zal op 30 juni aftreden als CEO bij Vodafone Duitsland om andere carrièrekansen na te jagen, zo meldt de groep. Ametsreiter was zeven jaar bij Vodafone aan de slag.

Philippe Rogge was de voorbije elf jaar aan de slag bij Microsoft. De laatste vijf jaar was hij daar verantwoordelijk voor Centraal- en Oost-Europa. Eerder werkte Rogge onder meer bij Proximus in België. Hij is de zoon van de vorig jaar overleden oud-IOC-topman Jacques Rogge.