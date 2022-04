Zeldzame bij die nest legt in slakkenhuis ontdekt in Hoegaarden

In natuurgebied Rosdel in Hoegaarden is een erg zeldzame bijensoort ontdekt. Dat schrijft VRT NWS dinsdag en Natuurpunt bevestigt het nieuws. Het gaat om de tweekleurige slakkenhuisbij, een soort die zijn nest legt in een leeg slakkenhuis.

Het dier komt voor in kalkrijke gebieden, zoals in de Maasvallei in Wallonië. Ook in Frankrijk, delen van Duitsland en zuidelijkere regio’s van Europa is de bij bekend. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de bij een laatste keer aangetroffen ten zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Vlaanderen is het, voor zover geweten, de eerste keer dat het diertje gevonden wordt.

De slakkenhuisbij heeft een zwarte kop en een zwart bovenlichaam, maar een rood achterlijf en oranje achterpoten. Ze legt haar nest in slakkenhuizen, die ze met klein materiaal afdekt, zoals fijngekauwde blaadjes. Nadat de slakkenhuizen zijn gesloten, rolt de bij het huisje met de opening naar de grond, zodat er geen parasieten kunnen indringen.

Vrijwilligers van Natuurpunt vonden in Hoegaarden afgelopen weekend een aantal dieren, zowel mannetjes als vrouwtjes. Dat kan erop wijzen dat er vorig jaar al een nest aanwezig was. “We waren euforisch toen we de ontdekking deden”, zegt Jef Verhoeven, vrijwilliger bij Natuurpunt. “Het is de beloning van jarenlang actief vrijwilligerswerk. Nu hopen we dat we meer bijen van deze soort zullen aantreffen.”