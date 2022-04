Judoka Matthias Casse trekt met vertrouwen naar Sofia: “Geloof dat ik EK kan winnen”

Matthias Casse stoomt zich klaar voor het EK judo, dat van 29 april tot 1 mei in Sofia op de agenda staat. De 25-jarige judoka (-81 kilogram), vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio goed voor een bronzen medaille, beseft dat de concurrentie in de Bulgaarse hoofdstad niet min zal zijn. “Maar ik vrees niemand, ik geloof dat ik het EK kan winnen”, blikte Casse met vertrouwen vooruit.

Casse veroverde vorig jaar naast olympisch brons nog de wereldtitel in Boedapest. Ook de voorbije maanden acteerde hij op topniveau, met drie toernooizeges op een rij (de Abu Dhabi Grand Slam, Grand Prix Portugal en Tel Aviv Grand Slam). De Grand Slam van Antalya begin deze maand draaide wel uit op een tegenvaller. “Dit kwam door de opeenvolging van competities en stages met lichte vermoeidheid en griep na de stage in Nymburk”, liet Casse dinsdag aan Belga weten. “Tijdens de Grand Slam kwam ik nooit in mijn ritme. Het hoofd wilde wel maar het lichaam kon niet mee.”

De huidige nummer 1 van de wereld in zijn gewichtsklasse trekt wel met vertrouwen naar het EK. “Ik heb de afgelopen weken heel hard gewerkt en ook alle competities waren in functie van het EK. Het EK wordt het eerste grote doel van het jaar, naast het WK. Het zal zeker zwaar worden want er staan veel Europeanen in de top 10 van de wereldranglijst in de categorie tot 81 kilogram.”

© REUTERS

Casse stond de voorbije jaren onder de hoede van coach Mark van der Ham, maar de Nederlander verliet de judofederatie intussen. Nu staat Damiano Martinuzzi, met wie hij in het verleden ook al samenwerkte, Casse bij. Veranderde zijn judo hierdoor? “Deels wel al blijft de basis dezelfde”, antwoordde Casse. “Damiano probeert nieuwe dingen aan te brengen zodat ik sneller de kamp kan afsluiten. Het zijn positieve prikkels. De grootste aanpassing was voor ons beiden de communicatie (Nederlands-Frans, red.).”

“In de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach zijn er vorderingen”, besloot de judoka. “Er zijn gesprekken met enkele mensen lopende. Er wordt met de atleten nog volop gepraat alvorens een definitieve keuze te maken.”