De crash van Florian Sénéchal tijdens Parijs-Roubaix die u nog niet zag: “Met hoofd op de grond nadat ik toeschouwer moest ontwijken”

De Franse medekopman van Quick-Step zat in het groepje met onder anderen Wout van Aert en Lampaert toen hij op de zware kasseistrook van Mons-en-Pévèle hard ten val kwam. Sénéchal reed in een strook met zand, vloog over de berm en kwam in een veld terecht.

“Ik ben gevallen toen ik een toeschouwer probeerde te ontwijken”, schreef de Fransman na de koers op zijn sociale media. Mijn hoofd raakte de grond en ik ben een beetje gebroken nu. Mijn wedstrijd was meteen voorbij.”