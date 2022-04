Belgisch Billie Jean King Cup-team schenkt prijzengeld aan hulpinitiatief voor Oekraïne: “We zijn enorm geraakt”

De speelsters en de stafleden van de Belgische ploeg “zijn enorm geraakt” door de Russische invasie in Oekraïne, die op 24 februari begon, en de humanitaire crisis. Ze “willen zich samen met de Koninklijke Belgische Tennis Bond solidair tonen met de Oekraïense bevolking”, zo klinkt het.

Afgelopen weekend streden veertien ploegen voor een ticket voor de Billie Jean King Cup Finals. Het Belgisch team kwam niet in actie en is automatisch geplaatst nadat Wit-Rusland, de tegenstander van België in de kwalificaties, door de internationale tennisfederatie uitgesloten werd van de landencompetitie naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

De Billie Jean King Cup Finals vinden plaats van 8 tot en met 13 november, op een ondergrond en locatie die nog bepaald moeten worden. In totaal nemen er twaalf landen deel.

Uittredend kampioen Rusland was net als verliezend finalist Zwitserland automatisch zeker van een plaats in de Finals, maar de Russinnen werden eveneens uitgesloten.