Ineos Grenadiers met sterk blok aan de start van de Waalse Pijl

Ineos Grenadiers rekent op de Colombiaan Daniel Martinez en de Brit Tom Pidcock om woensdag een goed resultaat te behalen in de Waalse Pijl.

Ineos Grenadiers maakte al indruk dit voorjaar en verschijnt ook in de Waalse Pijl met een sterk blok aan de start. Pidcock eindigde vorig jaar op de zesde plaats in de Ardennenklassieker, momenteel heeft hij echter de topvorm nog niet beet na maagproblemen. Martinez maakte indruk in de Ronde van het Baskenland, die hij op zijn naam schreef.

De Pool Michal Kwiatkowski, die al vier keer in de top tien van de Waalse Pijl eindigde, wordt eveneens in stelling gebracht. Eerder deze maand won hij de Amstel Gold Race. Laurens De Plus en de Spanjaarden Omar Fraile en Carlos Rodriguez vervolledigen de selectie van de Britse WorldTour-formatie.