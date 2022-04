WK SNOOKER. Topfavoriet Neil Robertson probleemloos naar achtste finales

De 40-jarige Australiër Neil Robertson (WS-3) heeft zich dinsdag in het Crucible Theatre van Sheffield voor de achtste finales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. In de eerste ronde nam ‘The Thunder from down Under’ met 10-5 de maat van de Engelse WK-debutant Ashley Hugill (WS-77).

Robertson won het WK al eens in 2010 en na zeges in het English Open, het Masters, het Players Championship en het Tour Championship startte hij als topfavoriet aan dit kampioenschap.

Maandag in de eerste sessie leek er even een kink in de kabel te komen. Robertson opende wel met een 127 century, maar kwam vervolgens op een 1-3 achterstand.

Na breaks van 72, 97, 109 en 132 kon hij de sessie alsnog met een 6-3 voorsprong afsluiten. Dinsdag stoomde Robertson door naar 9-3. Met breaks van 51 en 82 maakte Hugill er nog 9-5 van, waarna Robertson het met zijn vierde century van de match (109) afmaakte.

In de achtste finales (best of 25) komt Robertson tegenover de Engelsman Jack Lisowski (WS-14) of de Welshman Matthew Stevens (WS-55) te staan. Zij beginnen dinsdagavond aan hun partij.