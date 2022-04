Kommil Foo goes jazz en andere verrassende samenwerkingen waar u best nu voor reserveert

Tijdens de liedjes en verhalen van Kommil Foo waan je je in een New Yorkse jazzclub. — © rr

Theater: Charmante drievuldigheid

Neen, hun houdbaarheidsdatum is nog niet overschreden, ondanks een pijntje hier, een pilletje daar. Drie mannen confronteren het publiek met hun blote ziel. De immer energieke Warre Borgmans werkt zich in het zweet terwijl de klankentovenaars Gwen Cresens en Bo Spaenc hem muzikaal voortstuwen. Een charmante drievuldigheid, zeg dat wel. (agr)

In topvorm, Muziektheater De Kolonie, op 29/5 in De Velinx Tongeren. Info: www.muziektheaterdekolonie.be

Klassiek: muziek en macht

In Dixit dominus, dat Georg Friedrich Händel in 1707 componeerde voor het feest van de Karmelieten in Rome, weerklinkt de verheerlijking van twee machtshebbers: God en de mecenaatsfamilie Colonna. Onder leiding van Bart Van Reyn wordt dit werk uitgevoerd door het Vlaams Radiokoor en Il Gardellino. Sopraan Deborah Cachet (foto) is een van de solisten. (agr)

Dixit dominus, Händel, Vlaams Radiokoor en Il Gardellino, op 20/5 in de Sint-Quintinuskathedraal Hasselt. Info: www.ccha.be

Concert: De leeuw brult weer

De tijd lijkt geen vat te hebben op Rick de Leeuw. Nog altijd speelt hij met dezelfde tomeloze energie als waarmee hij in de jaren 90 Tröckener Kecks aanvoerde. Met de recente cd’s Zonder omweg (2019) en Lieg me de waarheid (2021) op zak gaat hij op tournee in het gezelschap van Jan Hautekiet op toetsen, bassist Axl Peleman, drummer Jens Roelandt en de gitaristen Manu Huylebroeck en Roeland van Demoortele. (agr)

Rick De Leeuw Band, op 5/5 in Palethe Pelt. Info: www.palethe.be

Cabaret: Gefantaseerde biografie

Uit haar voorliefde voor cabaretiers is de eerste onewomanshow van Tania Van der Sanden gegroeid. Met het grootste gemak switcht ze van het ene personage naar het andere om uiteindelijk ook zichzelf te spelen. Dan wordt de grens tussen fictie en realiteit almaar dunner. Er zit veel humor in deze gefantaseerde autobiografie, maar ook tragiek die niet kan worden weggelachen. (agr)

T.A.N.I.A.!, Tania Van der Sanden, op 19/5 in De Kimpel Bilzen. Info: www.dekimpel.be

THEATER/CONCERT: Kommil Foo in een jazzclub

Soms gaan ze een tijdje solo, maar al dertig jaar vormen ze samen Kommil Foo. Nu knopen Mich en Raf Walschaerts een samenwerking aan met het Brussels Jazz Orchestra. Terwijl ze liedjes zingen en verhalen vertellen, leeft op de achtergrond de broeierige sfeer van een jazzclub in New York. (agr)

Kommil Foo meets Brussels Jazz Orchestra, op 3/6 in De Adelberg Lommel, op 7/6 Cultuurcentrum Hasselt en op 11/6 cc Muze Heusden-Zolder. Info: www.kommilfoo.be