Waarom is het huwelijk tussen AA Gent en Hein Vanhaezebrouck zo succesvol? “Hij behoort tot de top van Europa, geef hem vertrouwen en je hebt succes”

Hein Vanhaezebrouck (58) en AA Gent, dat is een match made in heaven. In 2015 de eerste titel in de Gentse geschiedenis, nu de eerste beker sinds 2010. Tussenin knock-outfases in de Champions League, de Europa League en de Conference League. Met Hein boekt Gent succes, maar waar komt die chemie tussen HVH en de Buffalo’s vandaan? En is het een goed idee als Vanhaezebrouck langer in zee gaat met Gent? Zijn voormalige assistent Gino Caen laat zijn licht schijnen.