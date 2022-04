Politie doodt betoger bij protesten in Sri Lanka

Bij protesten tegen de regering in Sri Lanka, heeft de politie dinsdag een man gedood. Tien anderen raakten gewond. Dat hebben de autoriteiten van het Aziatische land bekendgemaakt.

Bij een wegblokkade in Rambukkana, in het centrum van het land, gebruikte de politie echte munitie tegen een groepje manifestanten. Ze protesteerden uit onvrede over de acute tekorten en de verhoogde prijzen, zo zeiden ziekenhuis- en politieverantwoordelijken.

Maandag heeft Sri Lanka het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om dringende noodfinanciering gevraagd, nu de economische problemen in het land resulteren in een steeds grotere politieke crisis.