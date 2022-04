De nieuwe stek van B&B Hotels in Hasselt: budgetvriendelijk en behaaglijk

De nieuwe vestiging van B&B Hotels op de Thonissenlaan in Hasselt belooft comfort en moderne faciliteiten voor een prikje. Is deze budgethotelketen haar plekje waard, tussen zoveel concurrenten die de kleine ring versieren? We boekten een kamer met ontbijt en gingen op ontdekking.

B&B Hotels profileert zich als vernieuwend en kwalitatief budgetconcept voor citytrippers, families en zakenlui. We betalen 86,50 euro voor een kamer en ontbijt voor één persoon, in het voormalige klooster van de grauwzusters. De ontvangst is vlot en vriendelijk. De lounge doet zuiders aan en de kaart nodigt uit voor een drankje, maar het is donderdagavond en zowel het Dusartplein als een handjevol cocktailbars liggen slechts op een steenworp verwijderd. Onze keuze is snel gemaakt.

© Sven Dillen

De slaapkamer is modern, frisgekleurd en van alle gemakken voorzien. De spiksplinternieuwe badkamer oogt ruim en is strak afgewerkt. Ook het ontbijt zit ’s ochtends snor: spek en ei, charcuterie, fruit, koffiekoekjes en pannenkoeken. We slurpen cappuccino en latte macchiato in een vrolijke ruimte waar het heerlijk ontwaken is. Eigenlijk doen alleen de lange gangen met tapis-plain vermoeden dat we in een 92 kamers tellend hotel van een commerciële wereldketen verblijven.

© Sven Dillen

Let wel: parkeren doe je volgens de website B&B Hotels het best in het publieke Q-Park Hasselt Molenpoort. Voor dat extraatje (17 euro!) smelt het “budgetvriendelijke” aspect als sneeuw voor de zon. Kies daarom voor de trein als je naar de provinciehoofdstad komt, of googel de Park en Rides.

B&B Hotel, Thonissenlaan 75, Hasselt

Info: www.hotel-bb.com/nl/hotel/hasselt