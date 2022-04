Lotto-Soudal biedt Lennert Van Eetvelt eerste profcontract aan

Lennert Van Eetvelt (20) wordt vanaf volgend jaar prof bij Lotto-Soudal. Hiermee maakt hij de overstap van het opleidingsteam van Lotto-Soudal naar het profteam.

De Vlaams-Brabander finishte afgelopen zaterdag nog als tweede in Luik-Bastenaken-Luik en speelde vorig jaar nog een cruciale rol in de Europese titel van Thibau Nys. Hij staat bekend als een puncher met ook een goede tijdrit in de benen.

Van Eetvelt zelf kijkt uit naar volgend seizoen, al hoopt hij ook dit jaar bij de beloften nog mooie resultaten te boeken. “Ik rijd al drie jaar bij het Development Team en ben ook al mee geweest op stage met de profs”, zegt hij. “De overstap voelt heel geleidelijk en natuurlijk aan. Uit al die renners die voor mij deze stap gezet hebben, blijkt wel dat Lotto Soudal goed weet hoe ze jongeren moeten brengen.”

De derdejaars belofte hoopt zich bij de profs op alle vlakken verder te ontwikkelen. “Ik ben een puncher, maar kan ook goed mee als het langer bergop gaat en heb een goede tijdrit. Wat voor renner ik bij de profs zal worden, durf ik nu nog niet te zeggen. Maar ik kijk ernaar uit om me verder te ontwikkelen tot een sterke profrenner.”(hc/gvdl)