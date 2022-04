Ilyas Repetowski is meest talentvolle speler op Valancia Voetbalkamp in Leut

De Valencia Voetbalkampen zijn een unieke ervaring voor jeugdvoetballers van 6 t/m 14 jaar. Tijdens dit kamp krijgen de voetballers vijf dagen training van officiële (Spaanse) Valencia CF jeugdtrainers. De trainers selecteren aan het eind van de vijf dagen twee spelers die een uitnodiging ontvangen voor een weekend Valencia. Als gast van Valencia CF gaan zij trainen in het trainingscomplex van Valencia CF, een wedstrijd van 1ste team bekijken en krijgen ze een stadiontour in Estadio Mestalla. Ilyas Repetowski (7 jaar) werd geselecteerd als meest talentvolle speler en mag binnenkort deze unieke ervaring in Valencia gaan bijwonen.