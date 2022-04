Wat is er dit weekend te doen in jouw buurt? Dit zijn de tips van de redactie

Sint-Truiden viert Bloesemfeest

Sint-Truiden houdt jaarlijkse tradities in ere en daarom start het Bloesemfeest met een zegening van de bloesems, de bijen, huisdieren, fietsen en tractoren, voor een goede oogst, voor veilige fietstochten en veel voorspoed. Daarna start een gezellig picknickfestival tussen de bloesems. Sportievelingen kunnen starten aan de Bloesemfietstocht. Pimp je fiets of geniet van het straattheater van De Bòddelkèèr.

Op 24/4 van 10 tot 17 uur aan het kerkje van Guvelingen, Guvelingen 33 in Sint-Truiden. Info: www.visitsinttruiden.be/aanbod/bloesemzegening

© Toerisme Sint-Truiden

Dauwconcert tussen de bloesems

Bij het ochtendgloren een straf dauwconcert meepikken, en dan nog wel in de hoogstamboomgaard in Alden Biesen in Bilzen? Een onvergetelijke ervaring. Absynthe Minded zal het podium tussen de bloesems betreden en met veel goesting de strafste singles uit het zevende album brengen.

Op 24/4 om 6 uur ’s ochtends in de perenboomweide van Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Reserveren is verplicht. Info & tickets: www.visitbilzen.be/dauwconcert

© Toerisme Bilzen

Dauwwandeling in de Maten

De ochtenden zijn in de lente op hun mooist. De zon komt op en de natuur ontwaakt. Een gids neemt je mee op wandel in natuurgebied De Maten in Genk. Breng een verrekijker mee en leer de verschillende vogels aan hun gezang herkennen.

Op 24/4 van 6 tot 10 uur aan parking Dilikensweier in Genk. Inschrijven voor de wandeling: www.natuurpunt.be/agenda/dauwwandeling-de-maten-52272

© Natuurpunt Genk

In een oldtimer tussen de bloesems

In Diepenbeek vertrekt op zondag 24 april een rondrit voor oldtimers door de bloesemstreek in Haspengouw. De tocht van honderd kilometer leidt door de Limburgse fruitstreek. Wie niet over een oldtimer beschikt, kan deze dag met de oldtimerbus van de Zigeuner een ritje maken tussen de Diepenbeekse bloesems.

Op 24/2 vanaf 9 uur op het Marktplein in Diepenbeek. Inschrijven: www.diepenbeek.be/reserveren

© rr

Herk Loopt!

Voor de sportievelingen is er de loopklassieker Herk Loopt in Herk-de-Stad. Het is de ideale sportieve zondagmiddag voor jong en oud. Er zijn twee lopen voor kinderen. Daarna kunnen de volwassenen kiezen tussen vijf en tien kilometer. De opbrengst gaat naar Kom op Tegen Kanker.

Op 24/4 met om 14 uur de eerste Kidsrun, Markt in Herk-de-Stad. Info: www.herk-de-stad.be/onderwijs-en-vrije-tijd/sport/sportactiviteiten/herk-loopt

© Gemeente Herk-de-Stad

Ambachten, muziek en veel gezelligheid in Beringen

In Beringen staat dit weekend het nieuwe evenement Beringen Spring(t) geprogrammeerd. De winkels zetten de deuren open, maar er is nog veel meer te beleven. Kuier over de kunst- en ambachtenmarkt. Geniet van een hapje of drankje. Kinderen kunnen zich uitleven op het bengelparcours of één van de workshops volgen. Daarnaast is er veel muziek met o.a. Radio Botanique en Loco Kids Disco.

Op 23 en 24/4 telkens van 13.30 tot 18 uur in de Collegestraat, Markt en Hoogstraat in Beringen. Info: www.visitberingen.be/beringenspringt

© Toerisme Beringen

Als een graaf in Bocholt

Op zondag 24 april organiseert Bocholt een groot volksfeest in het teken van Erfgoed. Die dag zet de gemeente Graaf van Horne, ook bekend als Filips de Montmorency in de kijker. In de 16de eeuw was Bocholt onderdeel van zijn graafschap. Re-enactmentgroep Den Spiesdraegers 1625 tonen het leven van toen, de katapultclub De Rosse Lei slingert erop los, er is een optocht van de schutterijen, kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen, er zijn workshops, grime. En kinderen die verkleed komen als prinses of ridder krijgen een leuke verrassing.

Op 24/4 van 14 tot 17 uur in de Dorpsstraat in Bocholt. Info: www.bocholt.be

© Gemeente Bocholt

Om van te smullen

De Chefs on Wheels Food Trucks houden tijdens het weekend van 23 en 24 april halt in Diepenbeek. Het Foodtruckfestival staat garant voor het lekkerste streetfood en andere hapjes. Voeg daar een drankje en livemuziek van dj’s en muzikanten aan toe, en je hebt alle ingrediënten voor een geslaagd weekend.

Op 23 en 24/4, za van 14 tot 22 uur, zo van 12 tot 22 uur op het Marktplein in Diepenbeek. Info: www.chefsonwheels.be

© Chefs On Wheels

Internationaal vertelfestival vol verhalen

Houd je van verhalen? Dan moet je zeker het International Storytelling Festival in Alden Biesen in Bilzen bezoeken. Het meertalige vertelfestival brengt de topvertellers en de mooiste verhalen tot bij het publiek. Tijdens het grote vertelweekend staan er twee vertelavonden op het programma met op vrijdag Tales from Wales en op zaterdag de Grote Vertelavond met boeiende, straffe, grappig en poëtische verhalen.

Op 22 en 23/4 in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info & tickets: www.alden-biesen.be/storytellingfestival

© Alden Biesen

Kruidige wandeling

Ben je nieuwsgierig naar de kruiden in de wilde natuur? Dan is de kruidenwandeling van Natuurpunt Bree met herboriste Marijke een aanrader. Ze neemt je mee in de wondere wereld van de geneeskrachtige planten. Het gebied rond Mariahof is een eersteklas kruid-o-theek. Je vindt er middeltjes tegen hoofdpijn, stress en zweetvoeten. De natuur heeft meer te bieden dan je denkt.

Op 24/4 om 14 uur in Natuurhuis Mariahof, Mariahofstraat 51 in Bree. Info & verplicht inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/kruidenwandeling-53450

© Natuurpunt Bree

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 23 april

Plantenruildag

Velt Genk organiseert samen met de Facebookgroep Plantenruil Limburg haar jaarlijkse plantenruildag waar je terechtkan voor zaden, planten, groentenplantjes, enz.

Heempark, Hoogzij 7 in Genk.

Van 10 tot 12 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 23 april

Platen & cd pop-up

Kom snuisteren in deze ééndaagse platen- en cd-winkel met een groot aanbod in lp’s, cd’s en maxi’s, van pop, rock, jazz en metal tot house, techno en pop.

Parochiecentrum, Kloosterstraat 40 in Peer.

Van 10 tot 16 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 23 april

Hollandsveld Feest!

Wijkfeest voor jong en oud met workshops, een surprise act, animatie en veel muziek en optredens van o.a. Super Schak, dj Philippe, Kinga Kã etc.

Sint-Martinusplein in Hasselt.

Vanaf 16 uur

Basistarief: gratis

WANDELEN

Zaterdag 23 april

Natuurwandeling

Postwandeclub Dilsen organiseert een wandeling in de natuur met verschillende lussen die je kunt combineren tot grotere afstanden.

Refter Humaniora, Koning Boudewijnplein in Dilsen-Stokkem.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 23 april

Hollewegentocht

Wandelen door de diepe en holle wegen richting Webbekom. Hier is een lus richting Diest mogelijk. Je keert terug via het Webbekoms Broek.

Buurthuis, Zelkstraat 16 in Halen.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 23 april

Bomenwandeling

Een gids laat je tijdens deze wandeling kennismaken met enkele van de mooiste, grootste en meest markante bomen van Munsterbilzen dorp en Munsterbos.

Parking Sint-Landradastraat in Bilzen.

Om 13.30 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 23 april

Gegidste wandeling

De gids neemt je mee voor een wandeling in het Munsterbos en door kasteeldomein Groenendaal. Behalve over de fauna en flora vertelt hij ook meer over de rijke cultuurhistorie.

Parking Waaierplein, Waterstraat in Munsterbilzen.

Van 10 tot 16 uur

Basistarief: gratis

CONCERT

Zaterdag 23 april

45 jaar Kadril

Kadril viert! Al 45 jaar laten zij liederen van de Lage Landen over de hele wereld klinken.

The Celtic Art Gallery, Genebosstraat 4 in Ham.

Om 20 uur

Basistarief: 18 euro

Zaterdag 23 april

Fleetwood Mac Tribute

The Cosmic Carnival, winnaar van de Grote Prijs van Nederland, neemt je mee op ontdekkingsreis in het wondere universum van het legendarische Fleetwood Mac.

CC Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik.

Om 20.15 uur

Basistarief: 20 euro

LEZING

Zaterdag 23 april

Koen Peeters

Koen Peeters is schrijver-antropoloog. Zijn romans werden bekroond met literaire prijzen. Dit keer komt hij vertellen over zijn recentste boek De Minzamen.

Bibliotheek Hasselt Dusart, Martelarenlaan 17 in Hasselt.

Om 14 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 23 april

Boekvoorstelling

De Riemsterse auteur Emmy Deppe stelt haar tweede roman De cirkel doorbroken voor.

Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13 in Riemst.

Om 14.30 uur

Basistarief: gratis

FIETSEN

Zaterdag 23 april

Ethias Challenge Haspengouw

Recreatieve fietstocht van 50, 75 en 120 kilometer, georganiseerd door de deelnemers van de Sporta Mon Ventoux-campagne.

Sportcentrum Ter Kommen, Europalaan 2 in Hoeselt.

Van 8 tot 16.30 uur

Basistarief: 8 euro