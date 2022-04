Pello Bilbao slaat dubbelslag in tweede etappe Tour of the Alps, Cian Uijtdebroeks kleurt vroege vlucht

Pello Bilbao — © Tour of the Alps

Gisteren moest Pello Bilbao nog vrede nemen met de tweede plaats in de Tour of the Alps. Vandaag mocht de Spanjaard vieren in de tweede etappe naar Lana, mét dank aan zijn ploegmaats bij Bahrain-Victorious. Bilbao neemt ook de leiderstrui over van de Fransman Geoffrey Bouchard, die in een tweede groep verzeilde. Cian Uijtdebroeks maakte deel uit van de vroege vlucht van de dag.

Na de zware openingsetappe van gisteren kreeg het peloton in de Tour of the Alps alweer een stevige rit voor de wielen geschoven. Op de Passo Rolle ontstond een interessante kopgroep van elf renners met daarbij onder meer onze landgenoot Cian Uijtdebroeks, Pavel Sivakov en Miguel Ángel López. Bahrain-Victorious, de ploeg van Pello Bilbao en Mikel Landa, besefte het gevaar en ging in het peloton sleuren ondanks dat ze in de kopgroep vertegenwoordigd werden door Hermann Pernsteiner.

De voorsprong van de elf vluchters bleef door het tempowerk in het peloton relatief beperkt. Het signaal voor Sivakov om te versnellen op de tweede klim van de dag, de Passo della Mendola. De renner van Team Ineos, die sinds enkele weken over de Franse nationaliteit beschikt, kreeg drie renners mee. Pernsteiner haakte ook zijn wagonnetje aan, tot hij teamorders kreeg en zich liet uitzakken.

Op de volgende klim beschikte Sivakov over nog welgeteld één medevluchter met Michael Storer. De andere vluchters waren intussen gegrepen door het peloton. Leider Geoffrey Bouchard moest de rol lossen in het peloton, het signaal voor Bahrain-Victorious om de koers nog harder te maken. In de laatste tien kilometer waren de twee vroege vluchters eraan voor de moeite.

Een klein groepje zou dus sprinten voor de zege in het dorpje Lana. Bilbao rondde het ploegwerk perfect af en haalde het van Romain Bardet en Attila Valter. De dagwinnaar neemt ook de leiderstrui over van Bouchard, die op 35 seconden finishte van Bilbao. Uijtdebroeks maakte ook deel uit van die tweede groep. De neoprof van Bora-Hansgrohe valt in het klassement net buiten de top 20 op 55 seconden van Bilbao.

In de derde etappe trekken de renners van Lana naar Niederdorf/Villabassa tijdens een rit van 154,6 kilometer. Onderweg volgt een klimmetje van tweede categorie en een beklimming van eerste categorie.