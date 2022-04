Haal vintage pareltje van Yves Chung in huis: “40 jaar oud en een echte tijdloze klassieker”

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet te lang nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Vintagedealer Yves Chung van Stukken van mensen schenkt deze vlinderstoel van Arne Jacobsen weg. “Met gebruikssporen: ik vind dat toffer: dat heeft geleefd, dat heeft wat patina, wat meer persoonlijkheid.”

“Het stoeltje is 40 jaar oud en een echte tijdloze klassieker, klaar om nog generaties mee te gaan. Het mooie aan vintage is dat het waardevast is: de nieuwprijs van deze stoelen stijgt nog elk jaar en de waarde van de gebruikte stoel gaat mee omhoog. Vintage is ongeveer de helft van de nieuwprijs waard.”

Waarom verkies jij vintage boven nieuw? “Vintage wil zeggen: met gebruikssporen. Ik vind dat toffer: dat heeft geleefd, dat heeft wat patina, wat meer persoonlijkheid. Je kan het ook zien als een plezierige investering. Eerst geniet je jarenlang van een mooie stoel en wanneer je beslist om hem te verkopen verdien je quasi zeker je geld terug. Dat geld brengt op de bank toch niets op. (lacht) Ik ben zelf ook begonnen als liefhebber/verzamelaar; intussen ben ik al 15 jaar handelaar. In het begin doet dat wat pijn om geliefde stukken weg te doen, maar dat gevoel ebt weg.”

Hoe duurzaam is vintage voor jou? “De duurzaamheid zelf! Elke stoel die ik verkoop, is een boom minder die moet worden omgehakt, hé. En hoe meer er tweedehands gekocht wordt, hoe minder er moet worden geproduceerd en weggegooid. Zeker vandaag, met de stijgende brandstof- en transportprijzen, kan lokaal en tweedehands kopen alleen maar worden aangemoedigd.”

Wat?“Een vlinderstoel van ontwerper Arne Jacobsen voor Fritz Hansen. Het stoeltje is van beukenhout, origineel uit 1981 en in goede staat.”Geschatte waarde?“Nieuw 450 euro, vintage 225 euro”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je deze vlinderstoel van Yves Chung en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.